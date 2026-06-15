LA “nuova era” DELL’US LECCE

(Rdl) __________________ Nella conferenza stampa di questa mattina non sono state annunciate novità. Ribadita la conferma con il nuovo ruolo di Stefano Trinchera. Per l’allenatore, si vedrà.

Ecco una sintesi delle dichiarazioni del presidente Saverio Sticchi Damiani:

“E’ per noi l’inizio di una nuova era calcistica, con una figura centrale come Stefano Trinchera. A lui abbiamo affidato il ruolo di responsabile dell’area tecnica…Vogliamo strutturare un percorso duraturo. Finora ha lavorato al fianco di Pantaleo Corvino, spesso alla sua ombra, e lo ha fatto benissimo. Non è stato soltanto un allievo, ma un pilastro: con il suo garbo, la sua grinta e il suo contributo, si è meritato pienamente questa promozione.”

Ed ecco quella delle parole pronunciate dal nuovo direttore dell’area tecnica Stefano Trinchera:

“Per me comincia una nuova fase, con un ruolo sicuramente più centrale rispetto al passato…Il Lecce per me è una famiglia: sono cresciuto dentro questo club e oggi sono orgoglioso di assumere questa responsabilità, potendo contare su persone di grande livello al mio fianco…

Per me Pantaleo Corvino è stato un riferimento e gli sarò grato per sempre. Insieme abbiamo raggiunto risultati straordinari, facendo parlare del Lecce in tutta Italia..

Ho sempre preferito la linea del fare a quella dell’apparire. Sono rimasto al mio posto, e forse questo agli occhi di qualcuno ha creato un equivoco. Ma sono sempre andato avanti per la mia strada, con un solo obiettivo: il bene del Lecce…

Eusebio Di Francesco ha ancora un contratto con noi. Lui vuole rimanere, e noi vogliamo che resti a Lecce. A breve ci incontreremo e valuteremo tutto”.

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