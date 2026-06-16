COPERTINO, INCURSIONE NOTTURNA IN ABITAZIONE: ANZIANA DERUBATA

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Attimi di paura per un’anziana residente a Copertino, sorpresa nel cuore della notte da un individuo introdottosi illegalmente nella sua abitazione. Quello che inizialmente sembrava essere un semplice furto si è trasformato in una rapina consumata all’interno delle mura domestiche.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi in via Sicilia, dove una settantenne è stata svegliata da alcuni rumori provenienti dall’ingresso della propria casa. Secondo una prima ricostruzione, il responsabile sarebbe riuscito ad accedere all’appartamento dopo aver danneggiato il portone d’entrata.

Una volta all’interno dell’abitazione, l’uomo si è trovato faccia a faccia con la proprietaria. Approfittando dello stato di vulnerabilità della vittima, l’avrebbe intimidita costringendola a consegnare il denaro e gli oggetti di valore presenti in casa.

La donna, spaventata dalla situazione, avrebbe quindi ceduto alle richieste dell’intruso, consegnandogli il portafoglio e alcuni monili di scarso valore economico. Il bottino raccolto dal malvivente sarebbe ammontato a circa 70 euro in contanti, oltre ad alcuni oggetti di bigiotteria.

Dopo essersi impossessato della refurtiva, il rapinatore si è allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Nonostante il forte shock subito, la settantenne non ha riportato ferite né conseguenze fisiche. La vicenda si è conclusa con minacce verbali e un notevole spavento per la vittima, rimasta profondamente turbata dall’accaduto.

Sull’episodio stanno ora lavorando i carabinieri della Tenenza di Copertino, che hanno avviato gli accertamenti per individuare l’autore del reato. Gli investigatori hanno acquisito le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e stanno analizzando le immagini nella speranza di raccogliere elementi utili all’identificazione del responsabile.

Category: Cronaca