L’intervista di Valerio Melcore a Giovanna Adelardi autrice del libro “Riconosci il polo opposto”

Category: Costume e società, Cultura, Libri
PICCOLE GUIDE TURISTICHE CRESCONO
di Andrea Polo ______________ A Taviano la bellezza si fa bambina: gli alunni della “Francesco Dimo” diventano Apprendisti Ciceroni. Una notte magica nel borgo salentino, dove le quinte classi della Scuola Primaria hanno guidato turisti e famiglie alla riscoperta dei tesori storici nascosti tra passaggi segreti e chiese dorate (in ossequio alla normativa vigente, la […]
PEPPINO BASILE: DICIOTTO ANNI DA UN OMICIDIO RIMASTO SENZA COLPEVOLI
Riceviamo e volentieri pubblichiamo _____________ Peppino Basile: 18 anni da un omicidio “senza colpevoli”. Il “Comitato Pro Basile”: “Noi non dimentichiamo e non faremo mai dimenticare”. Anche questo 15 giugno non si fermano le iniziative per il ricordo della vittima del “Sistema” rimasta senza Giustizia Lo Stato a Ugento si è arreso 18 anni fa. […]
CALLIOPE SI E’ FERMATA A CHIAROMONTE
di Giuseppe Puppo ________________ Chiaromonte – ho appreso dai post social del Comune – si candida ad essere la ‘Capitale italiana del Libro’ per il 2027. Come? Dove è Chiaromonte? Che cosa significa ‘Capitale Italiana del Libro’? E perché questo interessa me, ma credo che dovrebbe interessare tutti, almeno tutti coloro i quali credono nel […]
VECCHI FILM ALL’APERTO CON UN BICCHIERE DI VINO: A LECCE LA RASSEGNA “Lù MIÈRE calicidicinema” DA LUNEDI’ 15
di Raffaele Polo ________________ Il format di produzioni “Lù MIÈRE calicidicinema“, nasce da una idea di Antonio MANZO (promotore culturale e guida turistica) proponendo, tra le altre, da quindici anni, rassegne cinematografiche itineranti proiettate a Lecce e nella Terra d’Otranto dove, il cinema d’autore, viene abbinato al gusto di pregiati e versatili vini. Lù Mière […]
NOTE D’ARTE / “Grande Concerto d’erba”, OPERA DI RENATO CENTONZE, DONATA AL COMUNE A LEQUILE SABATO 13
di Raffaele Polo _______________ È prevista per sabato 13 giugno alle 19.30 la cerimonia che vedrà la donazione dell’opera di Renato Centonze alla città di Lequile, in un segno voluto fortemente dalla vedova dell’artista (scomparso nel 2010), Floris Quarta. In Piazza san Vito, a Palazzo del Municipio, sarà il Primo cittadino, Vincenzo Carlà, a […]
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