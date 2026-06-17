DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2026
Buongiorno!
Oggi è mercoledì 17 giugno 2026.
Sant’Adamo.
A Torino, il nostro amico Giorgio Ballario, giornalista e scrittore, compie 62 anni: buon compleanno!
Il 17 giugno del 1970 è il giorno in cui andò in scena allo Stadio Azteca di Città del Messico la semifinale del campionato mondiale di calcio tra Italia e Germania Ovest. Considerata una delle partite di calcio più belle ed emozionanti di sempre è stata rinominata dagli addetti ai lavori la “partita del secolo”. Il 4 a 3 con cui l’Italia si impose sulla Germania Ovest fu seguito da oltre centomila spettatori sugli spalti dell’Azteca. Il campionato del mondo 1970 fu l’ultimo a chiamarsi con il nome di “Coppa del mondo Jules Rimet” ed il primo ad essere trasmesso dalla televisione a colori. La competizione fu vinta dal Brasile in finale contro l’Italia.
Proverbio salentino: A LUME TE CANDILA NE FIMMENA NE TILA
Quando un posto è illuminato da un luce fioca come può essere quella di una candela, è bene non acquistare capi di vestiario, ne tantomeno impegnarsi con una donna.
Perché il giorno dopo alla luce del sole ci potrebbero essere delle amare sorprese…
Category: Costume e società