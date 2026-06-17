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FINISCONO IN CARCERE DUE IMMIGRATI RITENUTI RESPONSABILI DI INCENDIO

| 17 Giugno 2026 | 0 Comments

(Rdl) __________________

La Polizia di Stato di Brindisi, a seguito dell’incendio divampato all’interno del centro di trattenimento per il rimpatrio di Restinco il pomeriggio dello scorso 4 giugno, ha proceduto all’arresto di due extra-comunitari di origine tunisina, lì ospitati, ritenuti responsabili dell’evento.

All’arresto si è giunti all’esito della tempestiva attività investigativa della Squadra mobile, supportata dalle testimonianze dei presenti e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del centro, che ha consentito di individuare nei due i responsabili dell’incendio.

Si trovano ora nel carcere di Brindisi, come disposto dall’ autorità giudiziaria.

Category: Cronaca

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