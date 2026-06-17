MASSAFRA, I CARABINIERI TROVANO DROGA ADDOSSO AD UN MINORENNE

(Rdl) _______________ Ieri i Carabinieri di Massafra, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura che percorreva una strada periferica della cittadina a velocità sostenuta. Insospettiti dalla condotta di guida, i Carabinieri hanno deciso di procedere al controllo del veicolo e dei suoi occupanti. Gli accertamenti hanno consentito di verificare che il conducente, un 19enne del posto, si sarebbe posto alla guida senza aver mai conseguito la patente, circostanza che ha comportato la contestazione della prevista violazione al Codice della Strada. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire, nella disponibilità del giovane, circa 2,85 grammi di hashish.

L’attenzione dei Carabinieri si è quindi concentrata sul passeggero, un 17enne residente a Massafra, trovato in possesso di un involucro sottovuoto contenente circa 31 grammi della medesima sostanza stupefacente, abilmente occultato negli indumenti intimi.

Nel corso delle operazioni è stata inoltre rinvenuta la somma di 50 euro in contanti, costituita da banconote di piccolo taglio, ritenuta presumibile provento dell’attività illecita. Al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile competente, il 17enne è stato sottoposto alla misura della permanenza in casa.

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