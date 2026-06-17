LA MORTE IMPROVVISA ALL’ASILO DI UNA NEONATA DI QUATTRO MESI

(Rdl) _________________ Tragedia questa mattina a Santa Maria Di Leuca, nell’asilo nido gestito dalle suore. Una neonata di Castrignano del Capo di quattro mesi si è sentita male all’improvviso. Soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Panico di Tricase in gravi condizioni, è morta poco dopo il ricovero, nonostante tutti i tentativi di rianimarla.

In paese e nella marina unanime cordoglio e partecipazione al dolore dei genitori della piccola



A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari iniziate sin dal momento dell’intervento e proseguite fino all’arrivo al pronto soccorso.Le condizioni della bambina era apparse subito gravissime ai soccorritori. La bambina sembra non soffrisse di patologie tali da metterla in pericolo di vita.

Si attendono le disposizioni dell’autorità giudiziaria.

A nulla sono servite le pratiche rianimatorie andate avanti per circa un’ora e mezzo. Lavinia – una bimba di quattro mesi – si è spenta questa mattina nell’ospedale Panico di Tricase dove era arrivata poco prima per un improvviso malore accusato nell’asilo nido gestito dalle suore.

La tragedia si è abbattuta sulla comunità di Santa Maria di Leuca (marina di Castrignano del Capo). Sconvolti i genitori della piccola, entrambi di 30 anni: il padre Alessio e la madre Elisa. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha poi portato al decesso della piccola. Le ipotesi più attendibili sono due: la sindrome da morte in culla o un rigurgito.

La neonata, affidata alla struttura gestita dalle suore, ha smesso improvvisamente di respirare. Immediate sono scattate le procedure di emergenza: le insegnanti hanno subito chiamato il numero di emergenza 112. Lavinia, dopo il malore, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 giunto poco dopo. La piccola è stata intubata e, una volta giunta in ospedale, è stata sottoposta alle pratiche rianimatorie andate avanti per circa un’ora e mezzo. In tarda mattinata, nonostante l’impegno profuso, i medici si sono dovuti arrendere.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e la polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del malore. “Purtroppo siamo addolorati per l’accaduto – commenta il sindaco di Castrignano del Capo, Francesco Petracca – questa tragedia si abbatte su una giovane coppia che, solo da poco, aveva festeggiato l’arrivo a casa della figlia. Tutta la comunità è sconvolta. Faremo di tutto per dimostrare la nostra vicinanza ai due genitori”.

Mattinata da incubo, quella di oggi, nell’asilo nido “San Giuseppe” di Santa Maria di Leuca, la frazione di Castrignano del Capo. Una bimba di appena quattro mesi, affidata alla struttura gestita dalle “Suore figlie di Santa Maria di Leuca”, è stata colta da un improvviso malore: è deceduta dopo la corsa disperata in ospedale.

Immediati i soccorsi e la telefonata al numero di pronto intervento da parte delle insegnanti ed educatrici, temendo un rigurgito o un caso di Sids, la cosiddetta Sindrome della morte in culla. Gli operatori del 118, giunti con un’ambulanza sul luogo, hanno immediatamente eseguito le manovre di rianimazione sulla piccola che, ormai era diventata cianotica. Subito dopo è partita la corsa in direzione dell’ospedale “Cardinale Panico” dove i medici hanno provato di tutto per salvarla.

Sembrava potesse farcela e tutto il personale ospedaliero ha sperato in un miracolo: purtroppo, però, il suo cuoricino si è fermato, strappandola all’affetto dei suoi genitori. Sul luogo dell’accaduto, intanto, sono accorsi i carabinieri della locale stazione – cui sono state affidate le indagini – e gli agenti di polizia locale di Castrignano del Capo. Su disposizione della pubblica ministera Roberta Di Filippo è stato disposto il trasferimento della salma presso il “Vito Fazzi” di Lecce per accertamenti medico-sanitari. Intanto, un’intera comunità, è sconcertata per l’episodio e la sua scia di doloreLa speranza si è spenta poco dopo l’arrivo in ospedale: è morta la bambina di appena quattro mesi colpita da un malore. Inutili i tentativi di rianimazione dei medici del pronto soccorso dell’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase. A causarne il decesso sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio, ma saranno gli accertamenti a chiarire le cause esatte.

La tragedia si è consumata intorno alle 11 in un asilo nido gestito dalle suore a Santa Maria di Leuca, frazione di Castrignano del Capo. Le educatrici si sono accorte che la piccola era cianotica e respirava con difficoltà, lanciando subito l’allarme al 118.

I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione sul posto, proseguendole durante il trasporto d’urgenza in codice rosso verso l’ospedale, dove ogni tentativo si è purtroppo rivelato vano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i rilievi. Su disposizione del pm Roberta Di Filippo, la salma è stata trasferita all’obitorio del “Vito Fazzi” di Lecce.re improvviso per una neonata di quattro mesi in un asilo nido di Santa Maria di Leuca. La piccola, affidata all’istituto gestito dalle suore, è stata immediatamente soccorsa dalle insegnanti che hanno telefonato al numero del pronto intervento. Il loro timore era si trattasse di un rigurgito o Sids, sindrome da morte in culla. Gli operatori del 118, giunti con un’ambulanza sul luogo, hanno immediatamente eseguito le manovre di rianimazione sulla piccola. Ora è all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase dove i medici stanno facendo di tutto per salvarla.





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