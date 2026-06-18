DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2026

Buongiorno!

Oggi è giovedì 18 giugno 2026.

San Gregorio.

A Lecce il nostro amico Piero Guido compie 62 anni: tanti auguri di buon compleanno!

Da questa sera siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Il 18 giugno del 1815 si svolse quella che viene ricordata come la Battaglia di Waterloo tra l’esercito francese guidato da Napoleone Bonaparte e gli eserciti inglese e prussiano guidati rispettivamente dal Duca di Wellington e dal feldmaresciallo Gebhard Leberecht von Blücher. La battaglia, la più combattuta e sanguinosa fra tutte le battaglie delle guerre napoleoniche, sarà l’ultima di Napoleone. Waterloo segnò la decisiva sconfitta del Bonaparte e il conseguente esilio a Sant’Elena, dove morirà nel 1821.

Nei pressi di Waterloo diversi monumenti ricordano la grande battaglia e l’intera zona è diventata un parco storico.

Proverbio salentino: PURU LI PULICI TENENU LA TOSSE

Anche le pulci hanno la tosse.

Si usa dirlo di persona che non ha alcun peso, alcuna autorità, e ciò nonostante vuole a tutti i costi imporre il proprio punto di vista

Category: Costume e società