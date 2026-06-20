AGENZIA DI POMPE FUNEBRI ‘IN NERO’

NOVITA’ EDITORIALI / UN LIBRO DI FAUSTO RIZZO DEDICATO AI RICCI DI MARE. LA PRESENTAZIONE A SAN FOCA SABATO 20

di Raffaele Polo _______________ “Il fascino spinoso del nostro mare” (Raggio Verde, pagine 80, 12 euro) è il libro che Fausto Rizzo, nato e vissuto tra Melendugno e Otranto e da sempre appassionato di pesca subacquea, ha voluto dedicare ad una specie straordinaria: il riccio di mare. Un racconto pieno di meraviglia sul mondo dei […]