L’INTERVISTA / LECCE, LA BELLEZZA CHE RINASCE: IL PROGETTO DI FRANCESCA MAZZOTTA TRA OSPITALITA’ E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

(Rdl) ____________ Investire nel centro storico di Lecce significa credere nel valore della sua storia, della sua bellezza e delle sue potenzialità. È da questa convinzione che nasce Acquaviva Apartments & Rooms, la nuova struttura ricettiva realizzata dall’architetto Francesca Mazzotta, frutto di un importante intervento di recupero e riqualificazione di un immobile nel cuore della città barocca. Un progetto che coniuga rispetto per l’identità architettonica del luogo, eleganza e accoglienza, con l’obiettivo di offrire agli ospiti un’esperienza autentica e, allo stesso tempo, contribuire alla crescita del turismo di qualità nel Salento. In questa intervista, Francesca Mazzotta racconta la genesi dell’investimento, la filosofia che ha guidato il restauro e la sua visione sul futuro dell’ospitalità e dello sviluppo del territorio.

D- Come nasce l’idea di investire nel settore dell’ospitalità acquistando e riqualificando questa struttura nel cuore del centro storico di Lecce?

R-È un progetto nato dall’amore per Lecce e dalla volontà di restituire valore a un immobile ricco di storia. Ho sempre creduto che il patrimonio architettonico della nostra città rappresenti una risorsa straordinaria e che recuperarlo significhi non solo preservarne l’identità, ma anche creare nuove opportunità di sviluppo. Da qui è nata l’idea di trasformare questo edificio in una struttura ricettiva elegante e accogliente.

D-Cosa l’ha colpita di questo immobile e quali potenzialità ha visto fin dal primo momento?

R- Mi hanno conquistata gli spazi, i dettagli architettonici e la posizione strategica. Ho immaginato fin da subito un luogo capace di raccontare la bellezza di Lecce attraverso ambienti raffinati, dove tradizione e contemporaneità potessero convivere in perfetto equilibrio.

D-Qual è stata la filosofia che ha guidato il progetto di ristrutturazione?

R- L’obiettivo era conservare l’anima dell’edificio valorizzandone gli elementi originali, senza rinunciare ai comfort richiesti dal viaggiatore moderno. Ogni scelta progettuale è stata orientata al rispetto dell’identità del luogo.

D- Quanto conta, per un’imprenditrice salentina, contribuire alla crescita del territorio attraverso un investimento concreto?

R-Conta tantissimo. Credo che chi vive e ama questa terra abbia anche la responsabilità di investire sul suo futuro. Ogni progetto di qualità genera valore, crea opportunità economiche e contribuisce a rafforzare l’immagine del Salento come destinazione d’eccellenza.

D-Crede che il Salento abbia ancora margini di crescita nel settore dell’accoglienza di qualità?

R- Assolutamente sì. Oggi il turista cerca esperienze autentiche, servizi curati e luoghi che raccontino una storia. Il Salento possiede tutte queste caratteristiche e può crescere ulteriormente puntando sulla qualità, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione del patrimonio culturale.

D- A chi si rivolge Acquaviva Apartments & Rooms?

R- Ci rivolgiamo a chi desidera vivere Lecce in modo autentico, immergendosi nella sua atmosfera senza rinunciare all’eleganza, alla tranquillità e a servizi di alto livello. Vogliamo che ogni ospite si senta accolto come a casa.

D- Se dovesse descrivere Acquaviva Apartments & Rooms con tre parole, quali sceglierebbe e perché?

R- Autenticità, eleganza e accoglienza. Autenticità perché rispetta la storia del luogo, eleganza per la cura di ogni dettaglio e accoglienza perché il nostro desiderio è far sentire ogni ospite protagonista di un’esperienza speciale.

D- Ha già in mente altri progetti da sviluppare sul territorio?

R- Sono una persona che guarda sempre avanti. Al momento desidero dedicare tutte le energie a questo progetto, ma non escludo di continuare a investire sul territorio con iniziative che valorizzino il patrimonio architettonico e turistico del Salento. Credo profondamente nelle potenzialità della nostra terra e mi piacerebbe continuare a contribuire alla sua crescita.

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