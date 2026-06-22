DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 22 GIUGNO 2026

Buongiorno!

Oggi è lunedì 22 giugno 2026.

San Paolino di Nola. Patrono dei campanari, a lui è attribuita l’invenzione delle campane come oggetto da usare in ambito ecclesiastico.

E’ il compleanno del nostro amico Donato Danisi: tanti affettuosi auguri!

Il 22 giugno la Chiesa cattolica ricorda i Diecimila martiri, un gruppo di diecimila soldati romani che, secondo una leggenda medievale, si convertirono al cristianesimo dopo l’apparizione di un angelo che aveva promesso loro la vittoria contro un esercito di nemici dieci volte più numeroso. A causa della conversione al cristianesimo e del rifiuto dei culti pagani, vennero tutti crocifissi o impalati sul Monte Ararat, in Armenia, per ordine dell’imperatore romano Adriano.

Proverbio salentino: L’AGGHIU ETE LU FARMACISTA TE LU PERIEDDRHU

L’aglio è il farmacista del povero.

Più conosciuto, utilizzato e apprezzato, forse, in cucina che in medicina, oltre alle note di sapore e aroma intense, l’aglio è un ottimo alleato del sistema cardiovascolare, , assicurando preziose proprietà medicinali e qualità curative, anche quando si tratta di contrastare altri piccoli e grandi disturbi.

E’ un antibatterico, antiparassitario, antitumorale sono solo alcune delle proprietà dell’aglio.

Pensate che in tempi antichi si suggeriva di mangiarne un capo al giorno masticandolo per scongiurare malattie virali.

L’aglio è ricco di potassio, vitamine del gruppo B, acido folico e minerali come ferro e zolfo. Si tratta di un alimento indicato nelle diete ipocaloriche perché ha la capacità di sciogliere le cellule adipose ed accelerare il metabolismo.

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