NOVITA’ EDITORIALI / RIPROPOSTO IL ROMANZO “Alla grande”, L’OPERA PRIMA DI CHRISTOS KITHREOTIS

di Raffaele Polo ______________

D’estate, magari sotto l’ombrellone, si scelgono le raccolte di racconti, naturalmente con il gusto e l’accortezza di ‘scoprire’ l’autore giusto. E, questa volta, abbiamo centrato la ricerca con Christos Kithreotis, nato nel 1979 a Nicosia e cresciuto ad Atene, dove ha studiato Giurisprudenza. Attualmente vive e lavora tra Corinto e Atene.

Con questa sua prima opera ‘Alla grande’, pubblicata nel 2014, e riproposta da Besa Muci (pagine 180,16 euro) ha vinto il Premio Statale di Letteratura della Grecia nella categoria “Esordienti”. Il suo secondo libro, il romanzo Εκεί που ζούμε (Dove viviamo, 2019), gli è valso il Premio Statale di Letteratura di Cipro e il Premio per la prosa della rivista “Klepsidra”, oltre ad arrivare finalista al Premio Statale di Letteratura della Grecia e al Premio Letterario dell’Unione Europea. Nel 2022, dal romanzo è stato tratto un film omonimo girato dal regista greco Sotiris Goritsas. Suoi racconti sono stati pubblicati in diverse antologie e sulle riviste letterarie “(de)katà”, “Endefktirio” e “The Books’ Journal”.

Immergiamoci allora nella Grecia contemporanea dove incontriamo un giovane tifoso dell’AEK che non vuole essere albanese. Un adolescente che non riesce a mantenere la calma davanti a ciò che vede allo specchio. Una studentessa intenta a tutte le deviazioni necessarie per sfuggire alla tristezza. Un greco-cipriota che non riesce a liberarsi dei resti della memoria. Un trentenne si rende conto che quello che ha va alla grande, eppure non lo vuole e infine una donna in menopausa precoce, che improvvisamente fa tutto ciò che prima odiava. Sei persone che per qualche motivo decidono di rimettersi in gioco nel momento in cui tutto sembra andare alla grande.

Nella traduzione dal neogreco di Valeria Cassino emerge un panorama attuale e significativo della nostra esistenza.

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