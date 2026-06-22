CHISSA’ SE POTREMO RIVEDERE ANCORA IN FUTURO IMMAGINI COME QUESTA…
(Rdl) __________________ Chissà se potremo rivedere ancora in futuro immagini come questa, che abbiamo ritrovato nell’archivio di leccecronaca.it, dei fenicotteri rosa nella riserva naturale situata a Torre Colimena, marina di Manduria.
Da questa mattina la zona della palude del Conte fino a Punta Prosciutto, nel comune di Porto Cesareo, è avvolta dalle fiamme di un vasto incendio.
Una zona di straordinario valore ambientale.
Una zona ripetutamente presa di mira dai piromani, negli anni scorsi, ma soprattutto nelle ultime settimane.
Oggi il nuovo incendio, attualmente fronteggiato con difficoltà da Vigili del Fuoco e Protezione civile, che rischia di dare il colpo di grazia all’intero ecosistema.
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LA RICERCA nel nostro articolo del 20 giugno scorso
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