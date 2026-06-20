INCENDI BOSCHIVI, E’ ANCORA EMERGENZA: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

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E’ sempre emergenza sul fronte degli incendi boschivi nel Salento. Qui di seguito un sintetico riepilogo delle notizie delle ultime ore.

DUE MORTI

Si tratta di persone anziane, rimaste intrappolate senza possibilità di salvezza dalle fiamme che essi stessi avevano appiccato nei loro terreni per ‘ripulirli’ dalle sterpaglie.

La prima vittima due giorni fa a Soleto.

La seconda vittima, Luigi Cappilli, 89 anni, poche ore fa nelle campagne leccesi, località masseria La Lizza, nei pressi della strada di San Cataldo. Un conoscente che ha cercato di salvarlo, è rimasto ustionato ai piedi ed è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi.

DUE ARRESTATI, DUE DENUNCIATI

Due persone arrestate nelle campagne di Frigole, marina di Lecce. La notizia di questa mattina

Si è avuta notizia di altre due persone, queste denunciate a piede libero, la prima ritenuta responsabile dell’incendio divampato lo scorso sabato nel territorio di Casarano, come comunicato dalla Prefettura nel resoconto della riunione straordinaria tenutasi due giorni fa

la seconda ieri, nel territorio di Soleto

NUOVI INCENDI

L’episodio più rilevante ieri sera nel territorio di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, dove sono andati distrutti venti ettari di vegetazione, macchia mediterranea e alberi di ulivo (nella foto di copertina). Dopo ore di lavoro di Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile, le fiamme sono state circoscritte anche con l’intervento dei Canadair, prima che raggiungessero le numerose abitazioni presenti nelle vicinanze. Più rilevante, ma anche più preoccupante, perché si tratta della stessa zona Porto Cesareo, Torre Colimena, Bosco d’Arneo, ripetutamente già attaccata nei giorni scorsi.

Sempre nella notte, a pochi chilometri di distanza, ci sono stati altri roghi, di minore rilevanza, ma comunque con alte colonne di fumo e fiamme, nelle campagne di Sava e di Torricella.

Altro incendio della serata di ieri, risoltosi anch’esso dopo gli interventi di uomini e mezzi protrattisi per ore, nelle campagne fra Andrano, Corigliano d’Otranto e Castrignano de’ Greci, dove si è alzata una colonna di fumo con campagne incolte, terreni e uliveti, raggiunti dal fuoco, anche in prossimità di qualche insediamento abitativo.

Altro episodio, sia pur di minore entità, a parte, di ieri sera, a Borgagne, frazione di Melendugno, nelle campagne circostanti.

Fuoco, fiamme, fumo, devastazioni, anche, ieri, nelle campagne di Torre Santa Susanna, e, due giorni fa, sui colli di Ostuni.

Category: Costume e società, Cronaca