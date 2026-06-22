UGGIANO LA CHIESA, FURTI A RAFFICA NELLA NOTTE, CRESCE L’ALLARME

(f.f.) _______________

Non si arresta l’ondata di furti che nelle ultime settimane sta alimentando preoccupazione tra i cittadini del basso Salento. A poche ore da una significativa operazione condotta dai carabinieri che aveva consentito di recuperare parte della refurtiva e individuare alcuni presunti responsabili di precedenti episodi, nuovi malviventi sono tornati a colpire nel comune di Uggiano La Chiesa.

Gli episodi si sono verificati nella notte tra il 18 e il 19 giugno lungo via Giacomo Leopardi, dove diverse abitazioni sono finite nel mirino dei ladri. Alcuni colpi sono andati a buon fine, mentre altri sono stati sventati o interrotti prima che i responsabili riuscissero a portare via beni di valore.

Particolarmente inquietante il fatto che alcune incursioni siano avvenute mentre gli occupanti si trovavano all’interno delle proprie case. Famiglie e persone anziane non si sarebbero accorte della presenza degli intrusi durante la notte, scoprendo l’accaduto soltanto al risveglio.

Secondo una prima ricostruzione, i malfattori si sarebbero impossessati di oggetti preziosi, apparecchi televisivi e piccoli elettrodomestici, per poi allontanarsi rapidamente senza lasciare tracce evidenti. Diverse vittime, dopo aver constatato il furto, hanno riferito di aver accusato malessere e forte agitazione, tanto da richiedere l’intervento dei sanitari del 118.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella dell’eventuale utilizzo di sostanze o prodotti capaci di alterare temporaneamente lo stato di vigilanza delle persone presenti nelle abitazioni. Al momento, tuttavia, non sono emersi elementi concreti che possano confermare questa possibilità.

Il fenomeno presenta caratteristiche simili a quelle registrate negli ultimi mesi in altri comuni della zona, dove i ladri, inizialmente concentrati su immobili disabitati o seconde case, hanno progressivamente iniziato a prendere di mira abitazioni occupate dai proprietari.

Le indagini sono state affidate ai militari dell’Arma, che stanno raccogliendo testimonianze e informazioni utili per ricostruire l’esatta dinamica degli episodi e individuare eventuali responsabilità.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’amministrazione comunale. Il sindaco Luca Leo ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, sottolineando la necessità di garantire maggiore tutela ai cittadini, soprattutto alle persone più vulnerabili. A tal proposito, il primo cittadino ha già richiesto alle autorità competenti un rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza sul territorio.

Nel frattempo, anche i gruppi di minoranza chiedono chiarezza sugli interventi intrapresi e sulle comunicazioni istituzionali avviate dopo gli ultimi episodi, sollecitando la massima trasparenza per informare la popolazione sugli sviluppi della situazione.

Category: Cronaca