NOVITA’ EDITORIALI / UN NOIR DI PROVINCIA INTENSO E MALINCONICO

di Raffaele Polo _________________

Sono sempre di più gli autori che si presentano sotto pseudonimo: probabilmente per timidezza, oppure per quel sempre più diffuso uso della misteriosa identità che intriga maggiormente il lettore… Stavolta è toccato a Corrado Antani, pseudonimo di un autore nato a Rovigo nel 1973, dove vive e lavora come consulente finanziario. Appassionato da sempre di libri, sport e gatti, non necessariamente in quest’ordine, ha mosso i primi passi nella scrittura attraverso il teatro.

Nel 2020, insieme all’amico d’infanzia Ettore Mascetti, ha dato vita a una trilogia noir pubblicata da Golem Edizioni: Le eredità del male (2022), Quella cosa pericolosa chiamata amore (2023) e Il mare non dimentica (2024). I romanzi hanno ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il primo premio a Giallo Trasimeno (2025), a Grisù 451 – Festival delle Parole (2025), menzioni speciali a Garfagnana in Giallo e a Grottamare (2026). Con il romanzo inedito Quel che resta dell’estate sono stati finalisti al Premio Tedeschi 2026.

Grande appassionato di racconti, Antani ha ricevuto premi e segnalazioni in diversi concorsi, tra cui Ceresio in Giallo (2024) e Giallo Festival (2025), oltre ad aver vinto la seconda edizione del Premio Città di Zola Pedrosa.

E ci ha affascinato questo ebook (Delos Crime, ‘Quel che resta del male’) facilmente rintracciabile e definito ‘racconto lungo’ (35 pagine) con una trama perfettamente plausibile in questo periodo:

tre estati, tre vittorie azzurre, tre momenti destinati a cambiare tutto.

Nel 1982, mentre l’Italia sogna il mondiale di Spagna, per Marco Sartori quella che dovrebbe essere la notte più felice della sua adolescenza si trasforma in un incubo: una ragazza della compagnia viene trovata morta nei pressi di un vecchio mulino. Da quel momento l’infanzia finisce nel sangue e il sospetto si insinua tra amici che fino al giorno prima si sentivano invincibili.

Nel 2006 Marco è diventato poliziotto. È convinto che la verità sia stata scritta da tempo, ma un dettaglio inatteso riapre la porta del passato. Mentre l’Italia esplode per un nuovo trionfo mondiale, Marco è costretto a tornare indietro: alle amicizie spezzate, alle bugie, ai silenzi e ai sensi di colpa che nessuno ha mai davvero dimenticato.

Nel 2021, con la Nazionale di nuovo sul tetto d’Europa, Marco comprende che certe verità non smettono mai di chiedere il conto. E che la memoria può essere più feroce della giustizia. Perché quando la verità emerge, non porta liberazione, ma una nuova condanna.

Un noir di provincia malinconico e intenso, che attraversa quarant’anni di storia italiana tra nostalgia, rimpianti e segreti sepolti. Perché crescere significa accettare che alcuni goal non si possono parare, neppure dopo una vita intera.

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