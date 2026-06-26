DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 26 GIUGNO 2026 

Buongiorno!

Oggi è venerdì 26 giugno 2026.

San Rodolfo.

A Bari la nostra amica Ammamaria D’agostino festeggia il suo compleanno, auguri!

Con la firma dello Statuto delle Nazioni Unite il 26 giugno di ottantuno anni fa, nel 1945, a San Francisco veniva fondata l’ONU.

Le sue funzioni principali sono la promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà del cittadino, la promozione di rapporti amichevoli tra i vari stati e l’individuazione di risoluzioni pacifiche alle controversie tra i vari stati.

Fondato all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, il suo scopo primario è quello di mantenere la pace tra i popoli. La sede centrale delle Nazioni Unite è a New York e gli organismi principali che compongono l’Organizzazione sono l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e la Corte Internazionale di Giustizia.

Sempre il 26 giugno l’Onu festeggia la Giornata in supporto alle vittime di tortura e la Giornata mondiale contro la droga.

Proverbio salentino: A DDU RII MINTI LU ZIPPU

Dove arrivi conficca il legnetto.

Dove arrivi metti il segno. Si utilizza per dire a qualcuno di fare quanto riesce a fare, da lì poi si ripartirà il giorno dopo per finire l’opera.

Category: Costume e società