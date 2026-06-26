NOVITA’ EDITORIALI / CONSAPEVOLEZZE PER FARE PACE CON IL FRIGORIFERO

Nota per la stampa dell’editore ____________

“Fare pace con il frigo”, di Sonia Vellere (Terra Nuova Edizioni, 246 pagg. 18 euro).

Ansia, stress e fame nervosa: per smettere di riempire vuoti che non sono nello stomaco.

Spumeggiante, ironico e sorprendentemente profondo, questo non è un semplice ricettario, ma un vero forziere di consapevolezza. Tra fornelli e riflessioni, Sonia Vellere ci accompagna in un viaggio che va oltre il cibo, invitandoci a cambiare paradigma: non combattere i sintomi, ma imparare ad ascoltarli. Perché il sintomo non è un nemico, è un messaggero.

Mal di stomaco, stanchezza, ansia, burnout o infiammazione non sono difetti da zittire, ma segnali di un corpo che chiede attenzione, equilibrio, cura.

Attraverso oltre cento ricette gustose e originali, l’autrice ci guida nella scelta e nella combinazione degli ingredienti secondo i principi della medicina cinese, integrati con evidenze scientifiche e influenze della macrobiotica e dell’approccio macromediterraneo. Un invito concreto a nutrirsi meglio per vivere meglio.

In queste pagine, alimentazione ed emozioni si intrecciano: ciò che portiamo in tavola può alleggerire il nostro stato emotivo, aiutandoci a ritrovare energia, chiarezza e benessere, contrastando i “mali del nostro tempo”.

Una guida pratica e ispirante per riscoprire il potere trasformativo del cibo: non solo nutrimento, ma strumento di ascolto e di cura profonda.

Con la prefazione del dottor Franco Berrino.

Sonia Vellere, psicologa e terapeuta alimentare, unisce competenze scientifiche e sensibilità umana per accompagnarti verso una nuova relazione con il tuo corpo. Una relazione fatta di ascolto, equilibrio e consapevolezza.

Per acquistare il libro:

https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/sonia-vellere/fare-pace-con-il-frigo-9791257001582-236960.html

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