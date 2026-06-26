FARWEST ITALIA CON IL DDL ‘SPARATUTTO’ – 4- I NOMI DEI SENATORI FAVOREVOLI E DI QUELLI CONTRARI NELLA VOTAZIONE
(g.p.) _____________ (fonte: ufficio documentazione Senato della Repubblica) ____________
Nella votazione in aula si sono espressi a favore del ddl caccia 80 senatori
• Autonomie-SVP: Durnwalder.
• FdI: Ambrogio, Amidei, Ancorotti, Barcaiuolo, Berrino, Bucalo, Calandrini, Campione, Castelli, Ciriani, Cosenza, De Carlo, De Priamo, Della Porta, Fallucchi, Farolfi, Gelmetti, La Pietra, Leonardi, Liris, Lisei, Maffoni, Malan, Mancini, Marcheschi, Melchiorre, Mennuni, Mieli, Nastri, Nocco, Orsomarso, Pellegrino, Pera, Petrucci, Pogliese, Rapani, Rastrelli, Rosa, Russo, Sallemi, Satta, Scurria, Sigismondi, Silvestroni, Sisler, Speranzon, Spinelli, Terzi Di Sant’Agata, Tubetti, Zaffini, Zedda, Zullo.
• FI: Damiani, De Rosa, Lotito, Paroli, Rosso, Trevisi, Zanettin.
• Lega: Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Borghi, Cantalamessa, Cantù, Dreosto, Garavaglia, Germanà, Minasi, Murelli, Ostellari, Pirovano, Romeo, Spelgatti, Stefani.
• Noi Moderati: De Poli, Gelmini, Petrenga, Salvitti.
Contrari 56
• Azione: Lombardo.
• AVS: De Cristofaro, Magni.
• FI: Occhiuto.
• IV: Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto.
• M5S: Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Di Girolamo, Floridia Barbara, Gaudiano, Guidolin, Licheri Sabrina, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Malpezzi, Marton, Naturale, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi.
• PD: Basso, Bazoli, Boccia, Camusso, Casini, D’Elia, Delrio, Fina, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Martella, Manca, Meloni, Nicita, Parrini, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Valente.
Astenuti – 2
• Autonomie-SVP: Patton, Unterberger.
40 senatori risultavano in congedo/missione. 25 assenti.
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