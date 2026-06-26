PER “pratica commerciale scorretta”, MAXI SANZIONE DI 2 MILIONI A DEGHI

(Rdl) _______________ L’azienda salentina di vendite on line di accessori di arredamento di interni ed esterni Deghi, fondata e diretta dall’imprenditore Alberto Paglialunga, oggi è stata pesantemente multata dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Lo ha reso noto la stessa Authority governativa italiana, con il comunicato che qui di seguito riportiamo:

“LAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 2 milioni di euro Deghi S.p.A. per pratica commerciale scorretta. L’Autorità ha accertato che la società, da gennaio 2024 a fine dicembre 2025, in molti casi ha utilizzato un “contatore alla rovescia” (o “countdown”) per pubblicizzare sconti a termine che però, alla scadenza, si rinnovavano alle stesse condizioni economiche con un nuovo “contatore”.

In tal modo, Deghi ha prospettato in maniera ingannevole prezzi e sconti di molti prodotti venduti “in promozione” sul sito internet https://www.deghi.it/.

Si tratta di una condotta particolarmente insidiosa basata su una tecnica di manipolazione (cd. “dark pattern”), che impone un limite temporale fittizio a offerte di prodotti in promozione per spingere il consumatore all’acquisto, sfruttando così la cosiddetta “euristica della scarsità”.

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