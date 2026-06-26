CURSI, STRAZIANTE ADDIO A LORENZO, MORTO A 16 ANNI IN UN TRAGICO INCIDENTE STRADALE CON LA SUA MOTO

(Rdl) __________________ Ieri sera c’è stato un drammatico incidente mortale, in territorio di Corigliano d’Otranto, sulla provinciale che da Cutrofiano porta a Maglie. Il bilancio è di un morto e un ferito grave.

La vittima è Lorenzo Polo, 16 anni, di Cursi. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto Voge R125 che guidava e che si è schiantata sulla strada. L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porto poco dopo l’arrivo dei soccorritori del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo.

L’amico coetaneo che viaggiava con lui sulla moto è stato portato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità. La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine.

Il padre di Lorenzo, militare in missione all’estero, rientrerà per i funerali, che si celebreranno domani, sabato 27, a Cursi, in un atmosfera di palpabile cordoglio. L’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino.

“Con profondo dolore , l’Amministrazione Comunale di Cursi si unisce al cordoglio della famiglia, degli amici e di tutta la comunità per la tragica e prematura scomparsa del giovane Lorenzo Polo , venuto a mancare a soli 16 anni a seguito di un drammatico incidente stradale. Una perdita che lascia sgomenti e ferisce profondamente l’intera comunità, stretta in un abbraccio di affetto e vicinanza verso i suoi cari in questo momento di immenso dolore. A Lorenzo, il nostro pensiero più commosso”

Fra i tanti messaggi postati sui social, quello della Scuola di Basket di Lecce:

“Non dovrebbe mai accadere. Non è giusto. Non è comprensibile. Ieri sera Lorenzo Polo è venuto a mancare. Era un nostro giovanissimo atleta che ad appena 16 anni aveva tutta la vita da esplorare, da gustare, da vivere. Un nostro figlio. Un nostro fratello che è volato in cielo. Come un angelo. Anche se la sua famiglia, i suoi amici, tutti noi della LSB lo volevamo qui con noi. Un ragazzo per bene che amava il basket e che per il basket partiva da Cursi per venire ad allenarsi a Lecce. Non mancava mai, rispettava tutti con un’educazione esemplare. Era un buonissimo ragazzo. Con una passione, con una voglia con un amore verso il basket con pochissimi eguali. Un attimo, un momento e tutto finisce come in un film. Un brutto film. Un terribile film. Non possiamo che stringerci forte alla famiglia facendo sentire loro tutto l’affetto possibile, la vicinanza, la condivisione d’amore. Ciao Lorenzo. Ci mancherai e sarai sempre uno di noi”

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