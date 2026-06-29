CASALABATE, ANZIANO ARRESTATO PER DETENZIONE ILLEGALE DI UNA PISTOLA, MINACCE E RICETTAZIONE

(Rdl) _________________ Un intervento rapido e risolutivo dei Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina ha consentito di recuperare un’autovettura appena rubata, di sequestrare un’arma detenuta illegalmente e arrestare un uomo presunto responsabile di gravi reati.



È accaduto nel pomeriggio di ieri a Casalabate, dove i militari sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto di un 22enne di Squinzano. Il giovane, grazie al sistema GPS installato sulla propria utilitaria, era riuscito a localizzare il veicolo, sottrattogli poco prima, nei pressi dell’abitazione di un 70enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine.



Nel tentativo di ottenere la restituzione dell’autovettura, sarebbe nato un acceso diverbio.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, l’anziano avrebbe impugnato una pistola calibro 22, brandendola con intento intimidatorio e costringendo il giovane ad allontanarsi e a richiedere l’intervento dei Carabinieri.

Giunti rapidamente sul posto, i militari dell’Arma hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire la pistola all’interno dell’autovettura in uso al 70enne, permettendo di ricostruire i fatti e raccogliere gli elementi necessari per procedere all’arresto in flagranza di reato per detenzione illegale e abusiva di arma, ricettazione e minaccia. Si trova ora ai domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dal pm di turno della Procura della Repubblica di Lecce.

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