CONTROLLI STRAORDINARI A LECCE CITTA’ NELLE ZONE DELLA MOVIDA
(Rdl) _______________ Durante il fine settimana appena trascorso, ci sono stati servizi straordinari di controllo del territorio condotti dalla Polizia di Stato in tutto il Salento.
A Lecce città sotto osservazione particolare le zone della “movida” frequentate da minorenni e giovanissimi: piazza Sant’Oronzo, piazzetta Santa Chiara, piazza Alleanza, piazzetta Libertini, piazzetta Colonnello de Cristoforis, piazza Giuseppe Verdi, la zona del Convitto Palmieri, il parco Galateo, l’area della Stazione Ferroviaria, nonché il reticolo di vie del centro storico tra cui via Maremonti, via Ascanio Grandi, via Basseo e via Paladini.
Sotto i portici dell’ex Convitto Palmieri, è stato individuato uno zaino in stato di abbandono: all’interno, una pistola scacciacani priva del tappo rosso, completa del relativo caricatore e una scatola di cartucce a salve.
Un anziano di 70 anni di Lecce è stato denunciato a piede libero per incendio doloso, danneggiamento a seguito di incendio e omessa custodia di armi.
Un giovane di 40 anni di Galatina è stato denunciato a piede libero per accesso abusivo a sistema informatico, sostituzione di persona e tentata truffa.
Un uomo di 48 anni di Taurisano è stato denunciato a piede libero per rifiuto di sottoporsi a controlli sull’assunzione di droga e uno di 61 anni per porto oggetti atti ad offendere.
In totale sono stati controllate 2691 persone e 1111 auto.
Category: Cronaca