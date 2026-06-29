DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE A TARANTO, UN MORTO E CINQUE FERITI

(Rdl) ______________ Drammatico incidente stradale mortale ieri sera a Taranto sulla statale per Reggio Calabria nei pressi della raffineria dell’Eni., Il bilancio è di un morto e cinque feriti. La vittima è Cosimo Panarelli, 44 anni, di Taranto. I feriti, la moglie e i tre figli, due maschi e una femmina, che viaggiavano con lui, portati d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, e il conducente dell’altra auto coinvolta, che si trova ricoverato all’ospedale San Pio di Castellaneta.

Infatti, per cause da accertare, la Lancia Y che guidava si è scontrata frontalmente con una Ford Mustang.

L‘impatto è stato violento, e per lui fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Vani i disperati tentativi dei soccorritori di rianimarlo.

I feriti sono stati ricoverati all’ospedale Santissima Annunziata.

Indagini dei Carabinieri in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne eventuali responsabilità.





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