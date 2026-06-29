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DISCOTECA CHIUSA PER UN MESE

| 29 Giugno 2026 | 0 Comments

(Rdl) ____________ Il Questore di Lecce Giampietro Lionetti ha disposto la sospensione temporanea della licenza per la discoteca Cloé di Torre Inserraglio, frazione di Nardò.

​​​All’origine del provvedimento quanto avvenuto il 13 giugno scorso, quando all’interno del locale scoppiò una violenta lite fra un uomo e un gruppo di giovani, tra cui alcuni minorenni. Ad avere la peggio sono stati proprio due ragazzi, rimasti feriti nel corso del parapiglia e successivamente trasportati in ospedale.

​Nell’immediatezza del fatto reato erano intervenuti i Carabinieri.

Erano poi scattati ulteriori controlli, sul il rispetto delle norme di sicurezza del locale.

Category: Cronaca

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