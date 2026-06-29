DISCOTECA CHIUSA PER UN MESE
(Rdl) ____________ Il Questore di Lecce Giampietro Lionetti ha disposto la sospensione temporanea della licenza per la discoteca Cloé di Torre Inserraglio, frazione di Nardò.
All’origine del provvedimento quanto avvenuto il 13 giugno scorso, quando all’interno del locale scoppiò una violenta lite fra un uomo e un gruppo di giovani, tra cui alcuni minorenni. Ad avere la peggio sono stati proprio due ragazzi, rimasti feriti nel corso del parapiglia e successivamente trasportati in ospedale.
Nell’immediatezza del fatto reato erano intervenuti i Carabinieri.
Erano poi scattati ulteriori controlli, sul il rispetto delle norme di sicurezza del locale.
Category: Cronaca