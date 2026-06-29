UNA BRUTTA SERATA DI PAURA A GEMINI

(Rdl) __________________ Un comunicato della Protezione Civile di Ugento ha dato conto di quanto accaduto ieri, domenica 28 giugno, nelle campagne della frazione di Gemini e dintorni, dove un vasto incendio ha distrutto in poche ore quaranta ettari di terreni e vegetazione, specificando che

“le elevate temperature, il vento e la presenza di diversi punti di innesco hanno favorito una rapida propagazione delle fiamme, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

Il fronte del fuoco ha raggiunto la periferia dell’abitato, lambendo abitazioni, mezzi e proprietà private e creando una situazione di concreto pericolo per l’incolumità delle persone“

prima che i Vigili del Fuoco e i volontari intervenuti riuscissero a metterlo sotto controllo.

Alte e dense colonne di fumo sono state a lungo visibili a chilometri di distanza lungo la statale Gallipoli – Santa Maria di Leuca.

Come si evince da quanto scrive la Protezione Civile – “la presenza di diversi punti di innesco” – si è trattato di un altro incendio doloso appiccato da criminali senza scrupoli con finalità che continuano a rimanere oscure.

La zona era stata presa di mira due settimane fa con effetti devastanti.

LA RICERCA nei nostri articoli del 13 e 22 giugno scorsi

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