BIAGIO CAROVINI A COPERTINO SPORT CHANNEL RACCONTA LA SUA PASSIONE E RIPERCORRE LA SUA CARRIERA

di Maria A. Vacca _____________ Ospite della puntata di ieri sera di Copertino Sport Channel Biagio Carovini, oggi istruttore presso il Centro Il Monte, è stato protagonista di un’intervista in cui ha ripercorso la sua carriera e condiviso il profondo legame che lo unisce ai cavalli.

Carovini, seppur giovanissimo, ha raccontato il suo percorso sportivo, costellato da numerose competizioni e importanti traguardi raggiunti nel corso degli anni. Nel corso dell’intervista ha subito evidenziato come per lui poter praticare questo sport è una grande gioia ma anche un privilegio, essendo nato in una famiglia che già viveva questa grande passione attraverso il suo papà che è stato il suo primo istruttore.

Un’esperienza maturata anche lavorando in diverse scuderie, comprese realtà di livello internazionale, che gli hanno consentito di crescere sia dal punto di vista tecnico che umano.

Biagio ha poi sottolineato come l’equitazione sia uno sport straordinario, capace di trasmettere valori autentici, ma anche una disciplina che richiede grande dedizione.

«Servono tanti sacrifici, costanza e un importante impegno economico», ha spiegato, evidenziando come solo con passione e determinazione si possano raggiungere risultati significativi.

Particolarmente toccante il passaggio dedicato al rapporto tra cavaliere e cavallo. Per Carovini, infatti, il successo non nasce solo dalla preparazione atletica, ma soprattutto dalla fiducia reciproca che si crea nel tempo tra uomo e cavallo. «Durante la gara sento che il cavallo lotta per me», ha dichiarato, una frase che racchiude l’essenza dell’equitazione: uno sport in cui atleta e cavallo diventano un’unica squadra, uniti da un legame fatto di rispetto, sintonia e fiducia reciproca.

Un messaggio intenso che ha emozionato il pubblico di Copertino Sport Channel, mettendo in luce non solo gli aspetti agonistici dell’equitazione, ma anche il valore umano e affettivo che rende questa disciplina unica.

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