DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 30 GIUGNO 2026

Buongiorno!

Oggi è martedì 30 giugno 2026.

Santi Primi Martiri della Chiesa romana. San Adolfo e San Basilio.

A Chiaromonte, in provincia di Potenza, nel Parco del Pollino, il nostro amico albergatore Rodolfo Tanese compie 67anni: auguri di buon compleanno!

Da questa notte siamo in Luna Piena.

In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.

I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

Si festeggia l’International Free Hugh Day.

E’ un’iniziativa sociale alla quale partecipano molte persone comuni in giro per il mondo offrendo abbracci gratis ai passanti. Nasce in Australia nel 2004 e si è poi diffusa nel resto del mondo grazie anche alla fama raggiunta nel 2006 da alcuni video presenti su youtube che filmavano le reazioni della gente che ignara di tutto diventava la protagonista dei Free Hugs.

Juann Mann, questo lo pseudonimo del primo organizzatore degli abbracci gratis, ha affermato che l’unico scopo di queste campagne è quello di offrire gesti di gentilezza inaspettata.

Il fenomeno è diventato presto virale, la campagna si è tenuta in altre ventiquattro nazioni e la popolarità dell’iniziativa, diventata un vero e proprio fenomeno di internet, ha spinto l’organizzatore ad indire la Giornata Internazionale degli Abbracci con la speranza che in quella data gruppi di volontari possano offrire il loro affetto in ogni parte del globo.

2019 – Incontro al confine tra le due Coree, nel villaggio di Panmunjeom, tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Per la prima volta un presidente americano visita la Corea del Nord.

Proverbio salentino: CI CANGIA DEFRISCA

Già, ogni tanto è bene cambiare aria…Cambiare luoghi, abitudini e frequentazioni.

Category: Costume e società