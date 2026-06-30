banner ad
banner ad

IL LECCE INIZIA LA STAGIONE IL 12 LUGLIO

| 30 Giugno 2026 | 0 Comments

(Rdl) _______________ L’U.S. Lecce comunica che, in vista della ripresa ufficiale dell’attività per la Stagione Sportiva 2026/2027, i calciatori saranno suddivisi in due gruppi; il primo si radunerà in sede nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio, mentre il secondo la settimana successiva.
A partire da lunedì 13 luglio, i calciatori del primo gruppo svolgeranno i test da campo al Centro Sportivo di Martignano e le visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano.
La partenza per Bad Loipersdorf è prevista per il pomeriggio di mercoledì 15 luglio. _____________

LA RICERCA nel nostro articolo del 18 giugno scorso

IL LECCE IN RITIRO PRECAMPIONATO IN AUSTRIA DA MERCOLEDI’ 15 LUGLIO

Category: Costume e società, Sport

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
»