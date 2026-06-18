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IL LECCE IN RITIRO PRECAMPIONATO IN AUSTRIA DA MERCOLEDI’ 15 LUGLIO

| 18 Giugno 2026 | 0 Comments

(Rdl) _________________

L’U.S. Lecce comunica che è stata definita la sede del ritiro precampionato.

I giallorossi saranno al lavoro in Austria dal 15 al 29 luglio e alloggeranno a Bad Loipersdorf presso l’Hotel “Das Sonnreich”. Bad Loipersdorf è un comune di 1 882 abitanti nella regione della Stiria.

Le sedute di allenamento si svolgeranno al complesso sportivo di Furstenfeld, comune di 8 655 abitanti, a quattro chilometri di distanza.

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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

RIMANE DI FRANCESCO

Category: Sport

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