PROPOSTA DI INTITOLARE L’ASILO NIDO DI PORTO CESAREO A LUISA RUSSO

di Graziano De Tuglie ________________

Buone notizie, apprendiamo da Porto Cesareo della proposta per intitolare il nuovo asilo Nido alla storica ostetrica condotta Luisa Russo. Un riconoscimento postumo che fa onore a chi si è ricordato della ostetrica Luisa Russo, per decenni unica autorità sanitaria dell’allora frazione di Nardò.

La proposta è venuta dal gruppo consiliare Progresso Civico e siamo sicuri che raccoglierà il consenso unanime di tutti i cesarini degni di questo nome e che non hanno dimenticato la figura di colei che ha fatto nascere tutti i cittadini di Porto Cesareo per oltre 45 anni.

Con l’iniziativa si vuole rendere omaggio ad una figura storica negli anni eroici in cui la cittadina si avviava a diventare quello che è oggi; la dottoressa Russo è stata una presenza insostituibile in quella fase storica per la città e suoi abitanti.

Una missionaria in quella che era veramente una terra di frontiera, Luisa Russo seppe incarnare i valori di sensibilità, di accoglienza, di altruismo, di cura dell’altro, di inclusione.

Una donna che merita sicuramente il riconoscimento ad una dedizione straordinaria alla sua professione che andava aldilà del comune sentire e dell’ordinario svolgimento dei propri doveri.

Siamo felici di aver contribuito al ricordo di Luisa Russo con il nostro precedente articolo del 14 giugno 2024. ______________________

LA RICERCA nel nostro articolo del 14 giugno 2024

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