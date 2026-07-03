DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 3 LUGLIO 2026
Buongiorno!
Oggi è venerdì 3 luglio 2026.
San Tommaso Apostolo.
Buon onomastico a chi porta questo nome!
A San Pietro Vernotico il nostro amico Claudio Bonetti compie 70 anni: buon compleanno!
1988. Come oggi, trentotto anni fa, la nave da guerra della Marina statunitense USS Vincennes abbatte un Airbus A300 della Iran Air, in volo sul Golfo Persico, uccidendo le 290 persone a bordo.
Lavori da fare nel mese, per chi ha il pollice verde. Meglio portarsi avanti con il lavoro.
Difendete le colture dagli eccessi di calore. Controllate gli innesti. Utilizzate i ritagli di tempo per dedicarvi alla conservazione dei vostri prodotti. Cominciate a preparare il terreno per le colture autunno-invernali. Seguite le colture in piena produzione e raccogliete i prodotti senza fare sprechi.
Proverbio salentino: CORE ALLEGRU DIU LU IUTA
Cuore allegro Dio lo aiuta.
Chi guarda il mondo in maniera positiva, chi è portatore di energia positiva, finisce per essere ricompensato dalla Provvidenza.
Category: Costume e società