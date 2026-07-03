CONTROLLI A GALLIPOLI, DUE DENUNCIATI

(Rdl) __________________ All’esito di servizi straordinari di controllo del territorio la Polizia di Stato ha denunciato a piede libero due uomini trovati in possesso di materiale di provenienza furtiva.

​Il primo episodio ieri mattina a Gallipoli (nella foto il Commissariato) verso le ore 9.00, protagonista un giovane di 39 anni, straniero, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre dormiva nell’androne di una privata abitazione nel centro cittadino.

​Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una borsa contenente un computer portatile HP, un power bank e una cassa wi-fi portatile. I successivi accertamenti, eseguiti anche tramite l’accensione del computer, hanno permesso di stabilire che i beni erano stati trafugati la notte precedente da un’auto in sosta sulla litoranea di Gallipoli.

​La legittima proprietaria, una volta rintracciata, si è recata presso gli uffici di Polizia per sporgere denuncia e riconoscere i propri oggetti, che le sono stati restituiti su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nei confronti dello straniero si è proceduto con la denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione e con la contestuale emissione di un ordine di allontanamento da parte del Questore di Lecce.

​Il secondo intervento questa notte in località Baia Verde, dove gli agenti hanno notato un individuo a piedi dall’atteggiamento sospetto tentare improvvisamente di cambiare direzione alla vista della volante.

​Fermato per un controllo, l’uomo è risultato privo di documenti identificativi e ha mostrato un evidente nervosismo. La perquisizione sul posto ha consentito di rinvenire nelle tasche dei pantaloni un cacciavite lungo quasi 30 centimetri, di cui non ha saputo giustificare il possesso, e una borsa femminile contenente numerosi effetti personali, tra cui le chiavi di un’autovettura (su cui sono in corso accertamenti per stabilirne la provenienza).

​L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Commissariato, dove è stato identificato: si tratta di un pregiudicato di 43 anni di Presicce-Acquarica, denunciato a piede libero per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

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