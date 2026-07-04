LUNEDI’ 6 ALLE 19 CSC PUNTATA SPECIALE DEDICATA AI VALORI DELLO SPORT: OSPITE D’ECCEZIONE IL TECNICO INTERNAZIONALE DI PALLAVOLO CAMILLO PLACÌ

(Rdl) _____________Lo sport come strumento di crescita, educazione e inclusione. Saranno questi i temi al centro della puntata speciale di Copertino Sport Channel – Mediterraneo in Movimento, in programma lunedì 6 luglio alle ore 19, in diretta dagli studi dell’emittente e in streaming su Www.webtvbea.tv.

Protagonista della serata sarà Camillo Placì, uno dei tecnici italiani più apprezzati nel panorama internazionale della pallavolo. Originario del Salento, nel corso della sua carriera ha guidato club di alto livello e ha fatto parte degli staff tecnici delle nazionali di Russia, Serbia e Bulgaria, conquistando importanti risultati, tra cui il bronzo olimpico di Pechino 2008 come vice allenatore della Russia. Dal 2025 è commissario tecnico della nazionale maschile della Tunisia, con cui ha già ottenuto significativi risultati a livello internazionale.

Accanto a Placì interverranno altri ospiti di rilievo del panorama sportivo: Francesca De Nigris, capitana della Leo Constructions Monteroni Volley; Massimo Bellini, direttore sportivo della società salentina; e sarà presente nuovamente negli studi di Web Tv Bea Gigi Renis delegato provinciale del CONI di Lecce.

L’incontro sarà un’occasione per raccontare esperienze, sacrifici, successi e valori che lo sport trasmette alle nuove generazioni, attraverso il confronto tra protagonisti che vivono quotidianamente il mondo dell’attività sportiva, dall’alto livello fino alla promozione sul territorio.Una puntata che si preannuncia ricca di contenuti e di spunti, con l’obiettivo di dimostrare come lo sport possa rappresentare un autentico motore di crescita personale e sociale.

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