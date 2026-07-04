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INCENDI BOSCHIVI, EMERGENZA CONTINUA

| 4 Luglio 2026 | 2 Comments

(Rdl) ______________ Oggi in Salento ci sono stati due incendi boschivi di vaste proporzioni ancora in corso, nonostante gli interventi di Vigili del Fuoco e volontari.

Il primo è fra Tricase e Lucugnano.

Il secondo è a Marina di Felloniche (nella foto), comune di Patù, vicino Santa Maria di Leuca.

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L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo di oggi

“Cessate il fuoco!”

Category: Costume e società

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Comments (2)

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  1. Gruppo Santa Maria di Leuca - tramite Facebook ha detto:
    5 Luglio 2026 alle 10:37

    Giornata terribile, Leuca e Castrignano bruciavano a 360°, vento da nord e diversi focolai terribili, appiccati per distruggere. Il Piromane, i piromani li beccheremo promessa!
    prima o poi li beccheremo! Un plauso alla protezione Civile di Castrignano, ai vigili Urbani, ai VVFF, ai cittadini Michele GARGASOLE e Francesco MARGARITO che fino a tarda sera sprezzanti del pericolo si sono adoperati con mezzi di fortuna.
    Leuca non merita questo, un disastro ambientale senza precedenti, mai visto un incendio così disastroso

  2. Protezione Civile Casarano - tramite Facebook ha detto:
    5 Luglio 2026 alle 10:42

    Arriva il vento e con questo le fiamme.
    I nostri Volontari sono stati impegnati nella mattinata nello spegnimento di un incendio nel territorio di #taurisano e successivamente nel pomeriggio di un secondo incendio particolarmente impegnativo nel territorio di #matino.

    Durante quest’ultimo, che ha interessato un’area di circa 120 ettari, è stato necessario l’intervento degli operatori del 118 per il soccorso ad una persona rimasta ferita per fortuna non gravemente durante le concitate fasi dell’incendio.

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