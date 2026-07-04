INCENDI BOSCHIVI, EMERGENZA CONTINUA
(Rdl) ______________ Oggi in Salento ci sono stati due incendi boschivi di vaste proporzioni ancora in corso, nonostante gli interventi di Vigili del Fuoco e volontari.
Il primo è fra Tricase e Lucugnano.
Il secondo è a Marina di Felloniche (nella foto), comune di Patù, vicino Santa Maria di Leuca.
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L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo di oggi
Category: Costume e società
Giornata terribile, Leuca e Castrignano bruciavano a 360°, vento da nord e diversi focolai terribili, appiccati per distruggere. Il Piromane, i piromani li beccheremo promessa!
prima o poi li beccheremo! Un plauso alla protezione Civile di Castrignano, ai vigili Urbani, ai VVFF, ai cittadini Michele GARGASOLE e Francesco MARGARITO che fino a tarda sera sprezzanti del pericolo si sono adoperati con mezzi di fortuna.
Leuca non merita questo, un disastro ambientale senza precedenti, mai visto un incendio così disastroso
Arriva il vento e con questo le fiamme.
I nostri Volontari sono stati impegnati nella mattinata nello spegnimento di un incendio nel territorio di #taurisano e successivamente nel pomeriggio di un secondo incendio particolarmente impegnativo nel territorio di #matino.
Durante quest’ultimo, che ha interessato un’area di circa 120 ettari, è stato necessario l’intervento degli operatori del 118 per il soccorso ad una persona rimasta ferita per fortuna non gravemente durante le concitate fasi dell’incendio.