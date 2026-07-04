TRAGEDIA NEL MARE DI OTRANTO

(Rdl) ______________ Qualche ora al mare con la famiglia si è trasformata in tragedia per Gennaro Cagnazzo, 54 anni, di Sanarica, morto questa mattina a Otranto, nelle vicinanze del lido Atlantis. Dalla spiaggia ha visto in difficoltà i suoi due figli gemelli di 8 anni che facevano il bagno, allora si è tuffato, subito dopo però ha avuto un malore improvviso che l’ha stroncato. Inutili tutti i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. I bambini sono stati portati a riva sani e salvi.

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