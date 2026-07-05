ANZIANA DI MESAGNE MUORE IN UN TRAGICO INCIDENTE STRADALE

(Rdl) __________________ Ieri pomeriggio a Mesagne c’è stato un tragico incidente stradale mortale. La vittima è Carmela Barbanti, 82 anni. Per cause ancora da accertare, nelle vicinanze del centro commerciale, all’improvviso la Fiat Punto che guidava si è scontrata frontalmente con un Fiat Grande Punto. L’impatto è stato violento e per lei fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porta poco dopo l’arrivo all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era stata portata dai soccorritori del 118.

Feriti in maniera lieve la donna che viaggiava con lei e il conducente dell’altra vettura.

Indagini della Polizia di Stato in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità. La Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un’indagine.

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