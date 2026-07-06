LE IDEE / GIUSEPPE JUSUF CONTE: “Estate, sei calda come i baci che ho perduto”

(g.p) _______________ “Estate, sei calda come i baci che ho perduto…”. Comincia così la riflessione postata sul suo diario di Facebook dal poeta e scrittore Giuseppe Jusuf Conte, che, fra le altre cose che dice, così continua:

“Ho scoperto tanti anni fa quando nella mia casa di Nizza ascoltavo tutto il giorno una superba emittente francese di solo jazz che la canzone di Bruno Martino, che nessuno si fila in Italia, è diventata a livello internazionale uno standard tra i più eseguiti dai grandi jazzisti del mondo....

E la chiamano estate… tanto per restare a Bruno Martino. Tutto lì. Niente viaggi veri , niente avventure, niente lotte e ribellioni, mentre il mondo soffoca , il vecchio ordine crolla, ritornano le maledizioni del razzismo, dell’omofobia, dell’odio antifemminile. Sono contro questa società e contro chi la governa con un potere sempre più indecente ma continuo ad amare la vita, a trovare meraviglioso il suo spettacolo, come insegna Walt Whitman…

Ma mai dimenticare Gaza. Mai dimenticare che una bambina di 14 mesi è stata uccisa vicina al nonno a Teheran“.

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La canzone citata all’inizio è “Estate”, Bruno Martino, 1960, valorizzata a livello internazionale dal musicista jazz Joao Gilberto.

La poesia citata alla fine è “O me O life”, del poeta statunitense Walt Whitman (1819-1862), contenuta nella sua raccolta più famosa, “Foglie d’erba”, del 1855.

A me piace citare qui una poesia proprio di Giuseppe Yusuf Conte, tratta dalla raccolta “Canti d’Oriente e d’Occidente”, Mondadori, 1997:

IX

C’è una dolcezza giù nella vita

che non cambierei con niente

di ciò che appartiene al cielo.

È quando chissà da che, perché cominciano

fra due bocche estranee sino ad allora

i miracoli tiepidi d’aurora

dei baci.

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