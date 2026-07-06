RAMADANI SALUTA E VA IN TURCHIA

(Rdl) ________________ “L’U.​S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ylber Ramadani al Corum FK”.

Squadra della Turchia, neopromossa in serie A. Costo dell’operazione stimato in 1.000.000.

Dopo tre anni dunque il trentenne centrocampista albanese lascia Lecce. Qui di seguito il suo saluto tramite social:

“Lecce, casa mia, voglio ringraziarti dal profondo del cuore per questi 3 anni trascorsi qui, è come se ci avessi vissuto per 30 anni. Voglio ringraziare il direttore Corvino, Trinchera e il presidente. Voglio ringraziare tutti i miei allenatori che mi hanno seguito in questi 3 anni a Lecce e infine i meravigliosi tifosi che mi hanno sempre sostenuto sia nei momenti belli che in quelli difficili. Vi auguro tutto il meglio. Vi seguirò sempre Lecce”.

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