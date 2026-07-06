banner ad
banner ad

PORTO CESAREO, CONTROLLI DELLA FINANZA CONTRO IL COMMERCIO ABUSIVO

| 6 Luglio 2026 | 0 Comments

(Rdl) _________________ Durante il fine settimana appena trascorso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce ha organizzato servizi di controllo a Porto Cesareo.

Sono stati sequestrati circa 2.500 articoli contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute, tra capi di abbigliamento, borse, scarpe e accessori, riportanti falsi marchi riconducibili a noti brand nazionali ed internazionali, e giocattoli.

Nell’occasione è stata posta a vincolo penale un’autovettura utilizzata per occultare la merce falsa. Due persone sono state denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica di Lecce, per ricettazione, contraffazione, introduzione nello Stato e commercializzazione di prodotti con segni falsi.

Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«