PORTO CESAREO, CONTROLLI DELLA FINANZA CONTRO IL COMMERCIO ABUSIVO

(Rdl) _________________ Durante il fine settimana appena trascorso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce ha organizzato servizi di controllo a Porto Cesareo.

Sono stati sequestrati circa 2.500 articoli contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute, tra capi di abbigliamento, borse, scarpe e accessori, riportanti falsi marchi riconducibili a noti brand nazionali ed internazionali, e giocattoli.

Nell’occasione è stata posta a vincolo penale un’autovettura utilizzata per occultare la merce falsa. Due persone sono state denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica di Lecce, per ricettazione, contraffazione, introduzione nello Stato e commercializzazione di prodotti con segni falsi.

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