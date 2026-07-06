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LECCE, CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO

| 6 Luglio 2026 | 0 Comments

(Rdl) ____________ Sono continuati per tutta la settimana appena conclusa i servizi straordinari di controllo del territorio salentino della Polizia di Stato.

Nel corso delle attività, a Lecce città, in piazza Vittorio Emanuele II, gli agenti hanno proceduto al controllo di un cittadino extracomunitario, di 38 anni, senza fissa dimora, risultato irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, per un cumulo di pene di oltre 5 anni di reclusione, per vari reati contro il patrimonio: è stato portato nel carcere di Borgo San Nicola.

Category: Cronaca

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