LECCE, CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO
(Rdl) ____________ Sono continuati per tutta la settimana appena conclusa i servizi straordinari di controllo del territorio salentino della Polizia di Stato.
Nel corso delle attività, a Lecce città, in piazza Vittorio Emanuele II, gli agenti hanno proceduto al controllo di un cittadino extracomunitario, di 38 anni, senza fissa dimora, risultato irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, per un cumulo di pene di oltre 5 anni di reclusione, per vari reati contro il patrimonio: è stato portato nel carcere di Borgo San Nicola.
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