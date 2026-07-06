SI ALLUNGA LA TRAGICA CATENA DI SANGUE SULLE STRADE SALENTINE

(Rdl) ________________ All’alba c’è stato oggi un incidente stradale mortale, un altro della tragica catena di sangue che da una decina di giorni si sta abbattendo sulle strade salentine con cadenza pressoché quotidiana. E’ successo sulla provinciale che porta a Marina di Mancaversa. La vittima è Alessio Rizzo, 23 anni, operaio, di Taviano.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dello scooter Kymco che guidava ed è uscito fuoristrada, andando a schiantarsi contro un palo della luce. L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porto poco dopo l’arrivo dei soccorritori del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo.

Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità. La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine.

L’amministrazione comunale di Taviano ha postato sulla sua pagina Facebook il seguente messaggio:

“Con profondo dolore abbiamo appreso della tragica e improvvisa scomparsa del giovane Alessio Rizzo, una notizia che ha profondamente colpito e addolorato l’intera nostra comunità. In momenti come questo non esistono parole capaci di lenire un dolore così grande. Ci stringiamo con sincera partecipazione e commossa vicinanza alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, condividendo il loro immenso dolore per una perdita tanto prematura quanto ingiusta. A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza esprimiamo il più sentito cordoglio, accompagnando Alessio con un pensiero di affetto e rivolgendo ai suoi cari il nostro abbraccio più sincero. In segno di vicinanza e di rispetto nei confronti di Alessio e della sua famiglia, abbiamo deciso di annullare e rinviare tutti gli appuntamenti del cartellone estivo TerraMare previsti nelle giornate di oggi e domani. Per le stesse ragioni, i canali istituzionali del Comune osserveranno il silenzio istituzionale per tutta la durata delle due giornate, limitando la comunicazione esclusivamente alle informazioni di pubblica utilità e a quelle strettamente necessarie. L’intera comunità di Taviano si unisce nel silenzio e nella preghiera, condividendo questo momento di profondo lutto. Alla famiglia Rizzo giungano le più sentite e sincere condoglianze dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza”.

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