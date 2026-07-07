SERATA SPECIALE A COPERTINO SPORT CHANNEL DEDICATA A CAMILLO PLACÌ: SPORT, VALORI ED ESPERIENZE AI MASSIMI LIVELLI

Rdl_______Una puntata intensa, ricca di contenuti e di testimonianze quella andata in onda ieri su Copertino Sport Channel – Mediterraneo in Movimento, interamente dedicata ai valori dello sport attraverso il racconto di protagonisti che, con ruoli diversi, vivono ogni giorno il mondo dell’attività agonistica e della promozione sportiva.

Ospite d’eccezione è stato il tecnico internazionale Camillo Placì, tra gli allenatori italiani più apprezzati nel panorama mondiale della pallavolo. Nel corso dell’intervista, Placì ha ripercorso le tappe più significative della sua lunga carriera, soffermandosi sulle esperienze maturate ai vertici del volley internazionale e sul valore del lavoro quotidiano, della preparazione e della crescita umana prima ancora che sportiva. Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani, invitati a credere nei propri sogni senza mai perdere di vista sacrificio, disciplina e passione.

Accanto a lui sono intervenuti anche Gigi Renis, che ha evidenziato il ruolo fondamentale dello sport come strumento educativo e di inclusione sociale e la vicinanza storica del tecnico internazionale alle realtà del Salento, Francesca De Nigris capitano della Leo Constructions Monteroni Volley, che ha raccontato l’esperienza vissuta sul campo e l’importanza del gruppo per raggiungere gli obiettivi, e Massimo Bellini, dirigente del Monteroni Volley che ha illustrato il lavoro svolto dalla società per promuovere e far crescere la pallavolo sul territorio.

Ne è nato un confronto autentico e coinvolgente, nel quale esperienze diverse si sono unite per trasmettere un messaggio comune: lo sport rappresenta una straordinaria palestra di vita, capace di insegnare rispetto, impegno, responsabilità e spirito di squadra.

La puntata ha confermato ancora una volta la missione di Copertino Sport Channel: dare voce ai protagonisti dello sport e raccontare storie che possano ispirare le nuove generazioni, valorizzando le eccellenze del territorio e quelle che portano il nome del Salento nel mondo.

Category: Costume e società