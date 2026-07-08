PICCHIA LA EX E FINISCE IN CARCERE
(Rdl) _______________ Un uomo di 44 anni di nazionalità indiana è stato arrestato ieri sera a Taranto dai Carabinieri, intervenuti dopo la richiesta di aiuto della vittima giunta alla centrale operativa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti avrebbe aggredito la sua ex nella casa dove si festeggiava il compleanno del loro figlio prendendola violentemente a schiaffi al culmine di un litigio per futili motivi. Si trova ora in carcere, come disposto dall’autorità giudiziaria.
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