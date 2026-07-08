U.S. LECCE, LA NUOVA STAGIONE

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L’U.S. Lecce, in vista della ripresa ufficiale dell’attività per la stagione sportiva 2026/2027, ha comunicato la lista dei calciatori convocati per il raduno precampionato.

I calciatori, come era stato preannunciato, saranno suddivisi in due gruppi per meglio ottimizzare il lavoro dell’Area Tecnica, medica e fisioterapica. Il primo, si radunerà in sede nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio, mentre il secondo la settimana successiva. I gruppi dei calciatori sosterranno le visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano e i test da campo al Centro Sportivo di Martignano.

Nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio il primo gruppo si trasferirà nel ritiro di Bad Loipersdorf in Austria (nella foto), dove il giorno seguente si terrà il primo allenamento presso il complesso sportivo di Fürstenfeld.

Ed ecco le liste dei convocati: ovviamente al momento, con gli inevitabili arrivi e partenze dettate dalle operazione successive del calciomercato, in cui per ora l’unica novità significativa è la cessione di Ramadani.

GRUPPO 1

PORTIERI: Falcone (1995), Früchtl (2000), Lupo (2009), Penev (2008)

MARCATORI: Gaspar (1997), Jean (2000), Pérez (2005), Siebert (2002), Tiago Gabriel (2004)

ESTERNI DIFENSIVI: Gallo (2000), Ndaba (1999), Veiga (2002)

CENTROCAMPISTI: Berisha (2003), Coulibaly (1996), Fofana (2003), Gandelman (2000), Gorter (2005), Kaba (2001), Maleh (1998), Ngom (2004)

ESTERNI OFFENSIVI: Banda (2001), Laerke (2007), Onyemachi (2007) Pierotti (2001), N’Dri (2000)

ATTACCANTI CENTRALI: Burnete (2004), Esteban (2006), Štulić (2001)

GRUPPO 2

PORTIERI: Borbei (2003), Samooja (2003)

MARCATORI: Esposito (2005), Pehlivanov (2006), Scott (2006)

ESTERNI DIFENSIVI: Addo (2005), Kouassi (2003), Ubani (2005)

CENTROCAMPISTI: Kovac (2005), Marchwiński (2002), McJannet (2004), Sala (2001)

ESTERNI OFFENSIVI: Delle Monache (2005).

Non è stato ancora fissato il calendario delle consuete amichevoli precampionato.

Si sanno invece i primi impegni ufficiali.

Il Lecce esordirà in Coppa Italia affrontando nei trentaduesimi di finale il Palermo lunedì 17 agosto ore 21.15 allo stadio Renzo Barbera, dove è facile immaginare sarà una festa, per gli storici rapporti di amicizia esistenti fra le due città, società e tifoserie.

Nella prima giornata di serie A domenica 23 agosto ore 18.30 andrà a Venezia.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 6 luglio scorso

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