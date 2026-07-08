MESSI RISPLENDE DI FRONTE AI FARAONI
di Elena Vada ___________
Atlanta, mondiali di calcio 2026. Si chiama Messi ed è un campione, un leader, un fenomeno, un mago del pallone.
L’Argentina è ai quarti di finale dopo una partita incredibile. Infatti l’ Egitto va in vantaggio per 2-0 e pensiamo che ormai il “miracolo” è compiuto: l’ Egitto è vincente sull’ Argentina.
Quando tutto sembra finito invece, arriva Lionel Messi (39 anni, gioca nel Miami CF) che, dopo aver sbagliato un rigore, stravolge il gioco in campo, dimostrando che nel mondo del calcio tutto è possibile.
Come un uragano trascina i suoi compagni al successo. Al 79’ effettua il cross per Romero, che butta in rete e riapre i giochi.
All’83’ Messi raccoglie un pallone in area, fa partire un tiro centrale e Shobeir tira, la palla entra in gol.
Al 92’ Enzo Fernandez realizza la rete del definitivo 3-2.
Sotto di 2 gol contro l’Egitto, la squadra del ct Scaloni, rimonta e ribalta il risultato negli ultimi quindici minuti della partita.
L’ Argentina giocherà domenica 12 luglio alle 3.00 (ora italiana) contro la Svizzera, che ha battuto la Colombia ai rigori.
Polemiche arbitrali.
Ma noi, dopo le ingerenze di Trump, non ci sentiamo più da quell’ orecchio.
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