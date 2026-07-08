PIROMANE IDENTIFICATO E DENUNCIATO A OTRANTO. LE COMUNICAZIONI DELLA QUESTURA DI LECCE SUGLI INCENDI

(Rdl) _______________ Ieri, a Otranto, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato a piede libero un uomo di 62 anni, ritenuto responsabile del reato di danneggiamento a seguito di incendio all’interno di una proprietà privata.

L’attività investigativa svolta dai poliziotti del locale commissariato è scattata immediatamente dopo la querela sporta dalla proprietaria di un fondo agricolo adibito a uliveto. Fondamentali per lo sviluppo delle indagini sono state le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati all’ingresso del terreno, che avevano immortalato l’autore del gesto a bordo di un ciclomotore mentre era in transito da lì.

Durante un mirato servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno intercettato l’uomo le cui caratteristiche corrispondevano perfettamente a quelle evidenziate nel video e, una volta fermato e identificato, davanti agli agenti ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver appiccato il fuoco a una cassetta di legno all’interno dell’uliveto, con totale disprezzo del pericolo, per causare danni effettivi alla proprietà presa di mira.

Dalla Questura di Lecce fanno sapere che:

“per arginare il fenomeno degli incendi in provincia, tutte le Istituzioni, facendo riferimento alle indicazioni fornite dal Prefetto, si riuniscono periodicamente attorno a appositi tavoli tecnici presieduti dal Questore: incontri operativi e strategici fondamentali per analizzare la situazione e pianificare interventi sinergici e tempestivi, finalizzati alla prevenzione e sul monitoraggio del territorio“.

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