ECCO LE AMICHEVOLI PRECAMPIONATO DEL LECCE, DA DOMENICA 19 LUGLIO
(Rdl) _______________
L’U.S. Lecce comunica che durante la fase di ritiro precampionato in Austria, in programma da mercoledì 15 luglio e che si protrarrà fino a sabato 01 agosto, i giallorossi disputeranno i seguenti test amichevoli:
– Haladás VSE – Lecce
19 luglio ore 17:30 | Haladás Sportkomplexum (nella foto) a Szombathely (Ungheria)
– Lecce – Politehnica Timișoara
22 luglio ore 17:30 | C.S. Fürstenfeld
– Lecce – NK Istra
25 luglio ore 17:30 | C.S. Fürstenfeld
– 29 luglio: squadra ancora da definire
_____________________
LA RICERCA nel nostro articolo dell’ 8 luglio scorso
Category: Sport