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ECCO LE AMICHEVOLI PRECAMPIONATO DEL LECCE, DA DOMENICA 19 LUGLIO

| 10 Luglio 2026 | 0 Comments

(Rdl) _______________

L’U.S. Lecce comunica che durante la fase di ritiro precampionato in Austria, in programma da mercoledì 15 luglio e che si protrarrà fino a sabato 01 agosto, i giallorossi disputeranno i seguenti test amichevoli:

– Haladás VSE – Lecce
19 luglio ore 17:30 | Haladás Sportkomplexum (nella foto) a Szombathely (Ungheria)

– Lecce – Politehnica Timișoara
22 luglio ore 17:30 | C.S. Fürstenfeld

– Lecce – NK Istra
25 luglio ore 17:30 | C.S. Fürstenfeld

– 29 luglio: squadra ancora da definire

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LA RICERCA nel nostro articolo dell’ 8 luglio scorso

U.S. LECCE, LA NUOVA STAGIONE

Category: Sport

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