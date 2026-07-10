LA DROGA DALL’ALBANIA AL SALENTO: NUOVA VASTA OPERAZIONE DELLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA, SMANTELLATE DUE DISTINTE ORGANIZZAZIONI A ORIA E A LECCE, VENTITRE’ PERSONE ARRESTATE
(Rdl) ______________ All’alba di questa mattina è scattata una grossa operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera, contro due distinte associazioni accusate di traffico internazionale di marijuana, hashish, eroina e cocaina dall’Albania, con basi a Oria e Lecce.
Ci sono stati ventitré arresti, di cui ventuno in carcere e due ai domiciliari.
Le persone portate in carcere sono: Angelo Zanzarelli, 52 anni, di Oria; Francesca Caputi, 70 anni, di Oria; Antonio Alessio Fanti, 36 anni, di Oria; Valentina Giodice, 31 anni, di Oria; Luisa Mazzuti, 31 anni, di Oria; Francesco Patisso, 48 anni, di Oria; Myrteza Balliu, 33 anni, di Scanzano Ionico; Francesca Marta Calogiuri, 34 anni, di Monteroni; Adi Coba, 35 anni, albanese; Giuseppe Ambrogio Condina, 35 anni, di Serra San Bruno, Vibo Valentia; Davide Corlianò, 45 anni, di Lecce; Gabriele Carmine Cuna, 25 anni, di Sternatia; Gianfranco De Livrano, 61 anni, di Manduria; Giovanni Dollorenzo, 51 anni, di Lecce; Agron Ganaj, 44 anni, di Mola di Bari; Alessandro Greco, 43 anni, di Cavallino; Klajdi Musaku, 31 anni, di Policoro; Raffaele Pezzuto, 42 anni, di San Cesario; Alessandro Serino, 55 anni, di Lecce; Emiliana Sinistro, 46 anni, di Cavallino; e Sara Tafuro, 43 anni, di Racale.
Arresti ai domiciliari per Silvia Caputi, 63 anni, di Torre Santa Susanna; e Anastasia Serino, 24 anni, di Lecce.
Le indagini erano partite all’esito di una precedente operazione e duravano da quattro anni. Secondo le accuse, da Durazzo (nella foto, il lungomare) la droga veniva portata in Salento attraverso corrieri apparentemente insospettabili che utilizzavano autobus di linea; oppure da ‘fornitori’ abituali residenti in provincia di Reggio Calabria e di Matera.
Sono stati sequestrati cinquantotto chili di sostanze stupefacenti e individuati due laboratori utilizzati per il confezionamento delle dosi.
Category: Cronaca
“L’importante operazione antidroga (Whisper) che si è conclusa nelle scorse ore tra le province di Brindisi e Lecce testimonia l’incessante e quotidiano impegno delle Forze dell’Ordine nell’intero Salento. Un lavoro, coordinato dalla Direzione investigativa antimafia, che ha permesso di ricostruire un ingente volume d’affari legato ai traffici internazionali di droga.
“Un’attività investigativa complessa capace di svelare quanto sia necessario continuare ancora a lavorare sulle nuove generazioni, affinché possano rafforzarsi valori come quelli della legalità e della giustizia. La professionalità e l’impegno delle forze dell’ordine, come è stato dimostrato in questa indagine, hanno bisogno del supporto costante delle comunità e delle istituzioni ad ogni livello. Risultati investigativi come quelli ottenuti, anche in un lavoro d’intelligence per il contrasto alle mafie albanesi, non solo colpiscono duramente l’illegalità, ma restituiscono speranza e un senso di sicurezza a tutta la nostra comunità”