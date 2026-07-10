LA DROGA DALL’ALBANIA AL SALENTO: NUOVA VASTA OPERAZIONE DELLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA, SMANTELLATE DUE DISTINTE ORGANIZZAZIONI A ORIA E A LECCE, VENTITRE’ PERSONE ARRESTATE

(Rdl) ______________ All’alba di questa mattina è scattata una grossa operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera, contro due distinte associazioni accusate di traffico internazionale di marijuana, hashish, eroina e cocaina dall’Albania, con basi a Oria e Lecce.

Ci sono stati ventitré arresti, di cui ventuno in carcere e due ai domiciliari.

Le persone portate in carcere sono: Angelo Zanzarelli, 52 anni, di Oria; Francesca Caputi, 70 anni, di Oria; Antonio Alessio Fanti, 36 anni, di Oria; Valentina Giodice, 31 anni, di Oria; Luisa Mazzuti, 31 anni, di Oria; Francesco Patisso, 48 anni, di Oria; Myrteza Balliu, 33 anni, di Scanzano Ionico; Francesca Marta Calogiuri, 34 anni, di Monteroni; Adi Coba, 35 anni, albanese; Giuseppe Ambrogio Condina, 35 anni, di Serra San Bruno, Vibo Valentia; Davide Corlianò, 45 anni, di Lecce; Gabriele Carmine Cuna, 25 anni, di Sternatia; Gianfranco De Livrano, 61 anni, di Manduria; Giovanni Dollorenzo, 51 anni, di Lecce; Agron Ganaj, 44 anni, di Mola di Bari; Alessandro Greco, 43 anni, di Cavallino; Klajdi Musaku, 31 anni, di Policoro; Raffaele Pezzuto, 42 anni, di San Cesario; Alessandro Serino, 55 anni, di Lecce; Emiliana Sinistro, 46 anni, di Cavallino; e Sara Tafuro, 43 anni, di Racale.

Arresti ai domiciliari per Silvia Caputi, 63 anni, di Torre Santa Susanna; e Anastasia Serino, 24 anni, di Lecce.

Le indagini erano partite all’esito di una precedente operazione e duravano da quattro anni. Secondo le accuse, da Durazzo (nella foto, il lungomare) la droga veniva portata in Salento attraverso corrieri apparentemente insospettabili che utilizzavano autobus di linea; oppure da ‘fornitori’ abituali residenti in provincia di Reggio Calabria e di Matera.

Sono stati sequestrati cinquantotto chili di sostanze stupefacenti e individuati due laboratori utilizzati per il confezionamento delle dosi.









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