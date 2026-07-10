UN ALTRO INCIDENTE STRADALE MORTALE
(Rdl) _______________ Questa mattina c’è stato un altro incidente stradale mortale sulle strade salentine. E’ successo sulla provinciale che da Matino porta a Taviano. La vittima è Carmelo Danese, 89 anni, di Matino.
Per cause ancora da accertare, l’Ape Car che guidava si è scontrato con una Audi A2. L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porto sul colpo.
Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità.
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LA RICERCA nel nostro articolo del 6 luglio scorso
Category: Cronaca